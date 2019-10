C’est l’événement du week-end: Johann Zarco, qui a demandé et obtenu de KTM d’être libéré de son contrat après le GP d’Autriche, est de retour en MotoGP pour les trois dernières courses de la saison 2019. Il y pilotera la Honda RC213V millésime 2018 du Japonais Takaaki Nakagami, qui s’est fait opérer des épaules dans la semaine. Est-il là pour mettre la pression sur Jorge Lorenzo? Y a-t-il un plan à long terme avec Honda? «Quand j’ai pris ma décision de quitter KTM, mon aventure MotoGP devait logiquement se terminer. Là, je suis de retour pour trois courses, c’est ce qu’on appelle un futur à très court terme, mais j’espère qu’il sera intense. Mon but? Difficile à fixer, parce que je n’ai jamais conduit cette moto.»

En acceptant ce remplacement chez Honda, le Français s’est fermé les portes de chez Yamaha, qui voulait l’engager comme pilote de test. Zarco a toujours dit que ce qu’il désirait, c’était faire des courses, une saison complète, pas quelques wild cards. Question: et si on le retrouvait en 2020 en Moto2, dans le team d’Aki Ajo au sein duquel il a été double champion du monde de la catégorie et qui doit dorénavant trouver un partenaire pour Jorge Martin, après la promotion d’Iker Lecuona en MotoGP... chez KTM?

IKER LECUONA, LA NOUVELLE MÉTÉORE

Il aura 20 ans le 6 janvier prochain et trois ans et demi après son premier GP, il débutera sa carrière en MotoGP: l’Espagnol Iker Lecuona n’en croyait pas ses oreilles quand son manager personnel lui a appris, il y a une quinzaine de jours, qu’il avait une possibilité de monter en MotoGP dès l’an prochain. Si jeune, avec si peu d’expérience? Valentino Rossi, qui prendra dimanche son 400e départ en GP, observe tout cela avec beaucoup d’humour: «Quand j’avais 17 ans et que je croisais quelqu’un de 25, je me disais: «Tiens, un grand-père.» J’en ai aujourd’hui 40 et je n’ose pas imaginer ce que ces gamins pensent de moi. Un conseil pour Iker? Qu’il demande à Fabio (Quartararo), lui il sait comment faire quand on est rookie en MotoGP!»

LE VRAI DÉCOUVREUR D’IKER LECUONA

On sait qu’Iker Lecuona a fait ses premières armes en championnat du monde Moto2 dans le team suisse. C’est aussi un Helvète, le Fribourgeois Christian Perritaz, qui gérait alors un team suisse junior en championnat d’Espagne, qui a été le premier à détecter des dons particuliers chez celui qui était encore un gamin. 52 départs (2 podiums) en Moto2 plus tard, Lecuona a été officialisé ce jeudi matin comme pilote du team Red Bull Tech 3 KTM MotoGP dès l’an prochain; son équipier sera le Portugais Miguel Oliveira, Brad Binder roulant finalement dans le team «factory» de l’usine autrichienne, aux côtés de Pol Espargaró.

AEGERTER: TROIS PISTES POUR 2020

Dominique Aegerter a réussi une bonne course au Japon (14e), mais son avenir n’est toujours pas réglé: «J’espère vraiment que nous pourrons prendre une décision la semaine qui vient», explique le Bernois. Qui travaille sur trois pistes: «Rester en Moto2 avec le team Forward-MV Agusta, rouler en MotoE et une troisième, qui n’est pas nécessairement le supersport ou le superbike. Mais je ne peux malheureusement pas en dire plus», sourit Aegerter. Selon nos informations, Aegerter serait sur les rangs pour devenir pilote de test pour un constructeur MotoGP.

ALEX MARQUEZ: «J’ÉTAIS TENDU AU JAPON»

Les titres Moto3 et Moto2 peuvent être attribués dimanche, à Philip Island. En Moto3, Lorenzo Dalla Porta est le premier Italien à pouvoir être sacré dans la plus petite des catégories depuis... Andrea Dovizioso en 2004. Il devra marquer quatre points de plus que l’Espagnol Aron Canet pour être sûr de son fait.

La tâche d’Alex Marquez – 36 points d’avance sur Tom Lüthi, il devra en compter 50 dimanche pour être d’ores et déjà champion – semble plus compliquée: «Je ne veux pas penser au championnat, je viens ici pour gagner la course. Après, on verra... Le GP du Japon ne fut pas, et de loin, mon meilleur week-end de l’année, j’étais trop nerveux, donc tendu sur ma moto, j’ai commis un nombre inhabituel d’erreurs», explique le petit frère de l’octuple champion du monde, Marc. Qui a un rôle très, très important actuellement, aux côtés de son frangin. On les a vus tous les deux jouant comme des «gamins» à Tokyo lundi dernier et on croit savoir qu’un des collaborateurs directs de Marc, qui voit beaucoup de choses du bord de la piste, pourrait s’intéresser à la classe Moto2 dès ce week-end.