Il peine à enchaîner les sauts, se dit (déjà!) «heureux de pouvoir compter sur un jour de repos avant la finale, grâce à la cérémonie d'ouverture», mais Simon Ammann n'a pas encore inscrit le point final de sa légende olympique.

Le chemin jusqu'à une médaille potentielle semble pourtant long. Dixième des qualifications hier sur le tremplin normal, le Saint-Gallois volant a soufflé le chaud et le froid au Centre de saut d'Alpensia. Principal motif de satisfaction? La longueur de son bond, mesuré à 102 m, soit la sixième distance de la soirée. Un regret? A nouveau cette note de style qui, elle, ne décolle pas suffisamment.

«Besoin d'énergie»

«J'ai encore besoin d'un peu d'énergie, pas forcément de force, pour garder la fluidité durant le vol», explique-t-il, même si la réception lui joue aussi des tours. Hier, la note de style a suffi pour l'éloigner du vainqueur, l'Allemand Andreas Wellinger, qui n'a atterri qu'un mètre plus loin.

Simon Ammann (36 ans) et les JO, c'est un peu l'amour de jeunesse qui se rappelle à votre bon souvenir. On n'y croit plus vraiment, il manque définitivement quelque chose Et tout à la fois, il ne manque qu'un rien pour rallumer la flamme. Deux sauts, qui sait? Ce samedi dès 13h35?

Et même en cas d'échec, il y aura une deuxième chance sur le grand tremplin (16 et 17 février). Personne d'autre qu'Ammann ne connaît mieux le chemin. (Le Matin)