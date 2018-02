Simon Ammann a pris la 10e place des qualifications en vue du concours olympique au grand tremplin, le même rang qu'il y a une semaine lors des qualifications au petit tremplin. Le St-Gallois a effectué le 2e plus long saut de la soirée (140 m) mais a reçu de mauvaises notes de style.

Il a en outre eu d'importantes déductions en raison du vent. Au final, sa performance est plutôt encourageante, bien meilleure en tout cas que celle des entraînements.

Ammann s'était classé 26e l'an dernier en Coupe du monde sur ce grand tremplin de Pyeongchang. Il apparaît en regain de forme, mais il lui sera difficile de jouer un rôle en vue lors du concours, ce samedi (dès 13h30 heure suisse).

Les Norvégiens Robert Johansson (131,9 pts) et Johann Andre Forfang (128,7) ont dominé ces qualifications. Ils avaient terminé respectivement 3e et 2e du concours au petit tremplin et compteront à nouveau parmi les favoris, de même que le champion olympique de samedi dernier, l'Allemand Andreas Wellinger (4e). Les Polonais ont évolué légèrement en retrait, avec une 7e place pour le double champion olympique 2014, Kamil Stoch.

Le Lucernois Gregor Deschwanden s'est également qualifié, en prenant le 24e rang avec un saut à 128 m. A noter que Simon Ammann ne concède que 5 pts au 3e, le Japonais Ryoyu Kobayashi. (ATS/nxp)