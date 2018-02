Cérémonie: Ramon Zenhäusern porte-drapeau

Alors que plusieurs têtes d'affiches helvétiques des JO de Pyeongchang sont déjà rentrées au pays, Swiss Olympic a décidé de récompenser l'immense quinzaine du Haut-Valaisan Ramon Zenhäusern. Le slalomeur, qui a glané une médaille d'argent au slalom et l'or dans le slalom parallèle par équipes, sera le porte-drapeau de la Suisse pour la cérémonie de clôture qui aura lieu à midi, heure suisse. Un honneur simplement mérité!

Bob à quatre: la Suisse en chocolat

Que c'est dur! Deuxième temps des deuxième et troisième manches, et même meilleur chrono du dernier tracé, Rico Peter et ses pousseurs Thomas Amrhein, Simon Friedli et Michael Kuonen repartiront pourtant de Corée du Sud sans médaille. La faute à ce maudit tracé initial où ils se sont élancés avec un mauvais numéro de départ - le 16 - et n'avaient rejoint l'arrivée qu'en 8e position... Il a manqué 21 centièmes pour le bronze. L'Allemand Francesco Friedrich, déjà vainqueur en boblet, s'est offert un deuxième titre olympique devant son compatriote Nico Walther et le Sud-Coréen Won Yunjong, classés ex aequo.

Cérémonie: pas de drapeau russe

Il ne pouvait en être autrement. Avec deux cas de dopage confirmés pendant ces JO - un curleur et une bobeuse -, le Comité international olympique a maintenu dimanche la suspension de la Russie, qui espérait pouvoir défiler derrière son drapeau durant la cérémonie de clôture. Une décision approuvée à l'unanimité par les 52 membres du CIO présents. Les sportifs russes seront donc présents sous la bannière neutre.

Curling: cinq Kim en argent

La Suède a brisé le coeur de milliers de fans. Les curleuses suédoises ont décroché la médaille d'or du tournoi, privant en finale la Corée du Sud d'un titre tant rêvé par le pays hôte. Les équipières d'Anna Hasselborg ont battu nettement (8-3) les Sud-Coréennes, emmenées par la capitaine Kim Eun-jung. La belle histoire des cinq Kim se termine donc sur une médaille d'argent.

(Le Matin)