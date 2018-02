Ski alpin: la Suisse en or au Team Event!

Sitôt après sa médaille d'argent glanée, Ramon Zenhäusern avait annoncé qu'il n'allait pas la fêter tout de suite. Le Haut-Valaisan n'a pas menti et a survolé ce slalom parallèle par équipes. Avec Wendy Holderner, les deux athlètes sont restés invaincus tout du long de cette nouvelle compétition des Jeux. Pour remporter l'or, la Suisse a sorti successivement la Hongrie, l'Allemagne (au temps), la France en demi-finale et enfin l'Autriche en finale.

????#4! ???????????? Switzerland is the first ever Olympic champion in the Alpine Team Event! ???????? Congratulations to Denise Feierabend, @WendyHoldener, @RamonZenhusern, Daniel Yule & Luca Aerni! We are proud! #HouseofSwitzerland #HoppSwiss #pyeongchang2018 #Olympics2018 pic.twitter.com/PGNS5jbs0j