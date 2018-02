Tu sens que c'est la fin des Jeux olympiques quand il n'y a que deux compétitions au menu de la nuit. Mais qu'importe, le sourire de Fanny Smith suffit ce matin à nous faire oublier que dimanche, c'est déjà terminé. La Vaudoise, 7e à Vancouver et 8e à Sotchi, tient enfin sa médaille olympique: en bronze.

Catapultée au 4e rang après une faute pendant la finale, la Villardoue de 25 ans s'est battue comme une lionne pour remonter la Suédoise Sandra Näslund, leader de la Coupe du monde. Et offrir sa douzième médaille à la Suisse. Le Canada fête lui un doublé avec la victoire de Kelsey Serwa devant Brittany Phelan.

L'autre information de la nuit, c'est ce doublé russe en patinage. L'ado Alina Zagitova, 15 ans, a offert sa première médaille d'or à la Russie sous la bannière olympique. Elle s'est imposée devant sa compatriote Evgenia Medvedeva et la Canadienne Kaetlyn Osmond (CAN). La Suissesse - mais née aux Etats-Unis, Alexia Paganini, 16 ans, a pris une honorable 21e place.

Yet another incredible performance by 15 year-old Alina Zagitova #OAR! ???? Her combined total of 239.57 puts her in the first position with two more athletes to perform. ???????????? #FigureSkating #PyeongChang2018 pic.twitter.com/mWPTNOxADD