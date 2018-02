L'équipe de Suisse reste en lice pour une médaille aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Elle a en effet battu la Grande-Bretagne 9-5 cette nuit dans le tie-break nécessaire pour départager les deux formations.

Les Helvètes ont construit leur succès dans le 9e end, où ils ont marqué la bagatelle de cinq pierres, quelque chose de rarissime à ce niveau! Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz et Benoît Schwarz affronteront la Suède en demi-finale, dès 12h05. Dans le round robin, les hommes du CC Genève s'étaient imposés 10-3...

