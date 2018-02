Le premier match olympique de curling mixte de l'histoire suisse a valu son lot de suspense. Jenny Perret et Martin Rios ont battu les Chinois Rui Wang et Dexin Ba 7-5 après un end supplémentaire.

Le curling pour les nuls

Champions du monde en titre, Jenny Perret et Martin Rios n'ont pas eu la partie facile face à la paire chinoise. Menés 3-2 au terme du quatrième end, ils ont viré en tête à 5-4 au septième grâce à deux pierres marquées. La fin fut particulièrement tendue avec une huitième manche indécise. Sur la dernière pierre, un moment de flou s'est installé après que les deux équipes ont retiré la pierre chinoise qui marquait pour savoir si une deuxième comptait aussi. Les arbitres n'ont pas sorti leur outil de mesure et ont envoyé les deux équipes dans un end supplémentaire qui a souri à la Suisse grâce à l'avantage de la dernière pierre.

C'est Jenny Perret qui s'est chargé de donner ce premier point à la Suisse. Pour rappel et contrairement au curling traditionnel, le curling mixte compte deux joueurs, une femme et un homme. Les matches se jouent sur huit ends au lieu de dix et avec six pierres de chaque côté au lieu de dix. La paire Perret/Rios jouera son deuxième match en soirée (12h05 en Suisse) contre la Finlande. (si/nxp)