Après une nouvelle défaite 7-8 contre les championnes d'Europe britannique, les Suissesses de la skip Silvana Tirinzoni ne sont plus maîtresses de leur destin pour une qualification en demi-finales.

Il est pratiquement certain que le quatuor du CC Argovie (Marlene Albrecht, Manuela Siegrist, Esther Neuenschwander et Silvana Tirinzoni) sera éliminé même s'il remporte ses deux derniers matches contre le Danemark et le Japon. Elles doivent s'imposer et compter sur plusieurs résultats des autres matches pour participer au dernier carré.

Contre l'ancienne championne du monde Eve Muirhead, les Suissesses ont disputé l'un de leurs meilleurs matches malgré la défaite. Silvana Tirinzoni, qui avait eu beaucoup de peine dans la première moitié du tournoi, a connu pour la deuxième fois un taux de réussite de 80%. Le match est resté ouvert jusqu'à la fin. La décision est tombée sur deux pierres marquées par les Ecossaises au 10e end après une dernière pierre suisse manquée par Tirinzoni.

En matinée, les Suissesses avaient conservé l'espoir d'être des demi-finales avec une victoire-fleuve 11-2 contre le Team OAR. Les championnes d'Europe 2016 ont même abandonné au terme du septième end. (ats/nxp)