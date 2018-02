Les athlètes nord-coréens et iraniens qui concourent aux Jeux olympiques d'hiver devront passer leur tour au moment de la distribution de smartphones haut de gamme à leurs concurrents. Les deux pays sont sous le coup de sanctions de l'ONU, ont expliqué les organisateurs mercredi.

#TechTuesday: 4,000 special edition Galaxy Note 8 devices will be supplied to staff members & Olympians competing in the PyeongChang 2018 Winter Games. Check out this year’s design, including a white glass back emblazoned with gold Olympic Rings. https://t.co/aviAAKQ62Z