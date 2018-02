La snowboardeuse britannique Katie Ormerod a dû renoncer aux Jeux olympiques de Pyeongchang à cause d'une fracture du talon droit à l'entraînement jeudi, 24 heures à peine après une première fracture, cette fois à un poignet.

«Les mots ne suffisent pas pour dire à quel point je suis dégoûtée», a-t-elle écrit vendredi sur son compte Instagram. «Après avoir rêvé de participer aux JO depuis des années, j'y suis finalement et j'ai la pire malchance de ma vie», a-t-elle ajouté.

After dreaming of competing at the Olympics for years, I got there and received the most bad luck I’ve ever had! Broke my wrist but was determined to compete, but then I severely broke my heel into 2 pieces and having surgery in a couple of hours. Absolutely gutted! pic.twitter.com/6XuXmD7au3