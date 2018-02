Le tournoi de hockey sur glace messieurs a commencé par deux grandes surprises. La Slovénie a battu 3-2 ap les Etats-Unis et le Team OAR s'est incliné 2-3 contre la Slovaquie.

Le Team OAR, composé de quinze joueurs du SKA St-Pétersbourg dont les anciens Ilya Kovalchuk et Pavel Datsyuk, n'a pas montré une grande force collective face à des valeureux Slovaques. Le début de match des athlètes de Russie a été plombé par la performance de leur portier Vasili Koshechkin. Alors qu'ils menaient 2-0 grâce à des buts de Gavrikov (3e) et (5e), l'habituel portier de Magnitogorsk a encaissé deux buts similaires sur des tirs sans beaucoup d'angle. Une égalisation qui a coupé les jambes des Russes. Le défenseur de Plzen, Peter Ceresnak a marqué le but de la victoire pour les Slovaques à la 49e minute.

Dans l'autre match de la journée, la modeste Slovénie, reléguée dans le groupe B au terme du Championnat du monde de Paris, a réussi à battre les Etats-Unis. La sélection américaine, qui évoluait avec cinq «Suisses», Sanguinetti, Arcobello, Roe, Little et Slater, a fait peine à voir. Jan Mursak a marqué le but de la victoire pour les Slovènes après 38'' de prolongation. Au dernier Mondial, les joueurs de l'entraîneur Karl Juhani Savolainen n'avaient marqué qu'un point. Ce fut contre la Suisse après une remontée fantastique. Menés 4-0, ils avaient égalisé à 4-4 avant de perdre aux tirs au but... (ats/nxp)