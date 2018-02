La Suisse a été éliminée sans gloire du tournoi de hockey sur glace par l'Allemagne 2-1 après prolongation. Comme à Sotchi, les Helvètes repartent la queue entre les jambes. Un but de Yannic Seidenberg en début de prolongation a offert une place en quarts de finale à l'Allemagne. Et le pire, c'est qu'il n'y a rien à redire. La Suisse n'a jamais été en mesure de prendre l'ascendant sur la formation dirigée par Marco Sturm et elle l'a payé au prix fort.

Le match avait déjà mal débuté. On imagine bien volontiers Patrick Fischer motiver ses troupes avant la rencontre. Leur demander de répondre au jeu physique après avoir été dominés dans ce secteur lors du dernier match par les Tchèques. Visiblement, Cody Almond a compris le message de travers. Ainsi après neuf secondes de jeu (!), le centre de Genève-Servette a expédié son coude dans le visage de Christian Ehrhoff. Les arbitres ont logiquement sanctionné le geste d'une pénalité de 5 minutes assortie d'une méconduite de match.

Les Allemands n'ont pas mis longtemps avant de faire payer les Suisses. Un petit jeu à la ligne bleue pour un tir de Leonhard Pfoderl et le 0-1 est tombé rapidement. Plutôt bon jusqu'à présent, Jonas Hiller n'est pas tout blanc sur cette réussite. Le tir du défenseur germanique n'était clairement pas inarrêtable et le portier seelandais a été un tantinet trop lent dans son déplacement.

Dix minutes en power-play!

La Suisse a mis du temps à réagir à cette ouverture du score. Il a même fallu attendre la 24e pour voit tomber l'égalisation helvétique. A la suite d'un très bon travail d'Ambühl, toujours tenace en zone offensive, Simon Moser a pu niveler la marque. Il n'empêche que les supporters de la Kwandong Arena ont dû trouver le temps long. Chapeau aux nombreux enfants présents dans les tribunes d'avoir pu garder les paupières ouvertes.

Le power-play anémique depuis le début de la compétition n'a rien fait pour rassurer Patrick Fischer. Incapables de présenter un jeu de puissance digne de ce nom, même lors de quelques secondes à 5 contre 3 et alors qu'ils ont bénéficié de près de dix minutes avec un homme de plus sur la glace, les Suisses ont donné l'impression de n'avoir aucune idée.

Cela s'est confirmé en fin de rencontre et c'est finalement sur une action relativement simple avec un lancer sur le but et un rebond que l'Allemagne s'en ira défier la Suède en quarts et que la Suisse pourra rentrer chez elle au plus vite. Un tournoi à oublier au plus vite comme à Sotchi.

(ats/nxp)