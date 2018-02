Patrick Connor, animateur sur les ondes de Barstool Radio et KNBR aux États-Unis, a raté une occasion de se taire. Il s'est tiré une balle dans le pied alors qu'il commentait la performance à Pyeongchang de la snowboardeuse américaine Chloe Kim, âgée de 17 ans. Celle-ci a remporté mardi sa première médaille d'or lors de l'épreuve féminine de half-pipe.

«Si elle avait 18 ans, on n'aurait pas honte de dire que cette petite est sacrément bonne», a-t-il déclaré. «Et c'est le cas! Elle est adorable. Je suis un grand fan de Chloe Kim». «Elle fêtera sa majorité le 23 avril, le compte à rebours est lancé bébé», a-t-il ajouté.

Des auditeurs ayant peu apprécié cet humour se sont plaints auprès de la direction de la radio. Qui a mis fin à son contrat immédiatement.

Depuis, Patrick Connor a exprimé ses regrets sur Twitter, concédant qu'il avait dépassé les bornes «en essayant de faire rire les gens» avec des termes «inappropriés et grossiers».

Yesterday in a weird attempt to make people laugh I failed. My comments about @chloekimsnow were more than inappropriate they were lame & gross. Im truly sorry Chloe. You’ve repped our country so brilliantly. I apologize to my colleagues & the listeners for being a total idiot.