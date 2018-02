2010: US-Skeleton-Pilotin Elizabeth Marian #Swaney lernt Skifahren. ???? 2018: Swaney tritt SO für Ungarn im #FreestyleSkiing in der Halfpipe an. ???? ------------------------------- #PyeongChang2018 #HomeOfTheOlympics ? https://t.co/xYi7JrycZW pic.twitter.com/wUCRkzLPQS

Elizabeth Swaney, née aux Etats-Unis mais naturalisée hongroise grâce à sa mère, voulait absolument participer aux Jeux olympiques. Elle a réalisé son rêve à PyeongChang mais son manque de combativité lors des qualifications du halfipe a défrayé la chronique.

La skieuse de 33 ans s'est contentée de descendre et remonter le halfpipe sans tenter la moindre figure. Celle qui a aussi concouru pour le Venezuela ces dernières années a tout de même réussi un alley-oop (rotation à 180 degrés) en toute fin de run.

Son parcours permet de mieux comprendre ces quelques secondes plutôt exotiques dans une compétition spectaculaire. En 2010, Swaney était une spécialiste de skeleton lorsqu'elle a décidé de mettre des skis pour la première fois.

Freestyle skiing: Heaven is a halfpipe for unconventional Swaney https://t.co/ifbdDXpCYI pic.twitter.com/oQ25NIfvil — Reuters Top News (@Reuters) 19 février 2018

Depuis, elle s'est alignéee un peu partout sur la planète et son abnégation lui a permis de se qualifier pour les Jeux olympiques, rapporte Reuters. «Je ne me suis pas qualifiée pour la finale donc je suis très déçue. Mais j'ai vraiment travaillé pendant de longues années pour y arriver. Je me suis concentrée sur mon expérience olympique mais aussi sur le halfpipe pour aller chaque fois plus haut et faire plus de tours», raconte la diplômée de Harvard, apparemment convaincue par sa prestation.

Les juges, eux, ont été beaucoup moins séduits. Swaney a terminé 24e et dernière à plus de 40 points de la première qualifiée pour la finale. Un gouffre.

(Le Matin)