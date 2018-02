Les freestylers suisses n'ont pas leur pareil pour faire parler d'eux en postant des vidéos qui deviennent virales. Lundi, c'est Fabian Bösch qui a fait fort: on le voit nous montrer comment prendre un escalier roulant par l'extérieur, en toute décontraction et une main dans une poche.

Ce spectaculaire tour de force est arrivé jusqu'à Lindsey Vonn. Le skieur acrobatique d'Engelberg a visiblement tapé dans l’œil de de la skieuse alpine américaine.

Vonn, qui a toujours été très active sur les réseaux sociaux, a fait part de son admiration pour Fabian Bösch sur Twitter: «Je veux à tout prix trouver ce gars et cet escalier roulant et essayer de faire de même! Je pense que je pourrais arriver sur le podium!»

Le défi est lancé. Fabian Bösch répondra-t-il à l'Américaine? Mieux que cela: Swiss Olympic a déjà proposé une rencontre à Lindsey Vonn. A la Maison suisse, évidemment! «Tu as certainement assez d'expérience pour savoir comment monter sur un podium, ont écrit les Suisses à Lindsey Vonn. Nous serions heureux de vous accueillir @lindseyvonn et Fabian Bösch à la #HouseofSwitzerland pour une première rencontre et une session d'entraînement.»

You certainly have enough experience to know how to get on a podium ???? We'd be happy to host you @lindseyvonn and Fabian Bösch @Buhsch at the #HouseofSwitzerland for a first meetup and training session! ????????????????????