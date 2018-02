Après le président de la Confédération Alain Berset, c'était au tour du Conseiller fédéral Guy Parmelin d'assister aux Jeux olympiques à Pyeongchang. Le Vaudois s'est montré fier des sportifs suisses.

Vendredi, le ministre des sports est passé par la Maison suisse à Yongpyong, où il s'est accordé une raclette, avant de filer assister à la finale pour le bronze des curlers du CC Genève. Il avait des raisons particulières de se réjouir: Vaudoise comme lui, Fanny Smith venait de décrocher la 12e médaille suisse lors du skicross.

Guy Parmelin s'est montré satisfait et fier des prestations et des résultats des athlètes suisses. Et il n'a pas oublié de souligner que de nombreux athlètes couronnés ont été soutenus par l'armée. Interrogé sur ses propres aptitudes, il a avoué «ne plus être un sportif très actif». «Mais sur le sofa, je suis au top», a souri le Conseiller fédéral.

M. Parmelin met aussi à profit cette visite en Corée du Sud pour sonder en vue d'éventuels Jeux olympiques en Suisse en 2026. Il a réaffirmé que le Valais et les environs disposent déjà de la majorité des infrastructures. «C'est pourquoi des Jeux dans les Alpes seraient possibles avec un budget nettement inférieur à ceux de Pyeongchang ou de Pékin», avance, convaincu, l'élu UDC, qui assistera samedi à l'épreuve par équipes de ski alpin et suivra également le 50 km de fond avec Dario Cologna.

Protection des informations

Le ministre de la défense Guy Parmelin a rencontré vendredi son homologue sud-coréen Song Young-moo à Séoul. Les discussions ont notamment porté sur des négociations en vue d'un accord relatif à la protection des informations entre la Suisse et la Corée.

Les deux hommes ont également évoqué la situation dans la péninsule coréenne et l'engagement de la Suisse sur la ligne de démarcation entre les deux Corées au sein de la Commission de supervision des nations neutres (CSNN), a indiqué le Département fédéral de la défense (DDPS) sur Twitter.

Jeudi, au premier jour de sa visite au pays du matin calme, le conseiller fédéral s'était rendu à Panmunjeom, dans la zone démilitarisée, afin de «se faire une idée (...) du travail accompli par les officiers suisses» engagés dans la CSNN, avait indiqué le DDPS dans un communiqué.

La Suisse est présente dans la région depuis la fin de la Guerre de Corée en 1953. La mission des officiers suisses est de veiller au respect du cessez-le-feu par les parties au conflit.

En tant que ministre des sports, Guy Parmelin s'est également rendu à Pyeongchang pour assister aux dernières épreuves des Jeux olympiques. D'autres rencontres seront organisées au pied levé, selon le déroulement des compétitions du point de vue suisse, selon le DDPS. (ATS/nxp)