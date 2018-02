Un doute planait encore. Malgré ses victoires à la chaîne et ses globes à la pelle, Marcel Hirscher avait une lacune criarde à son palmarès. L’or olympique, insaisissable, lui échappait comme une truite tout droit sortie de l’eau – une médaille d’argent et deux quatrièmes places ne suffisaient de loin pas à traduire l’ampleur de sa domination sur le cirque blanc.

Le titre décroché mardi dernier en combiné, et surtout celui empoché de main de maître hier en slalom géant, ont mis définitivement fin au débat. L’Autrichien est la chèvre – «GOAT», pour «Greatest Of All Time», le plus grand de tous les temps en bon français – du ski alpin.

Si d’aucuns pensaient que le Roi Marcel nourrissait un complexe olympique, ils ont désormais leur réponse. Et pour de bon. Plus besoin de s’inquiéter, merci pour lui. Au même titre que Roger Federer, Michael Jordan ou Mohammed Ali, le skieur de Salzbourg est entré dans la postérité, éternel devant l’Eternel.

Pour rien au monde, on ne raterait le slalom de jeudi

Il fallait le voir abattre les portes en dévers du YongPyong Alpine Center: sûr de sa force, certain de son talent, son emprise est totale. Désormais, Marcel Hirscher connait le chemin qui mène sur l’Olympe sur le bout des orteils. Dans le clan suisse – toujours privé d’or en ski alpin – on le prendrait volontiers pour sherpa.

Alors forcément, en champion, il a ressorti sa «poker face» en vue du slalom de jeudi. «On va voir. Je sens que je suis un petit peu fatigué après deux semaines et demi ici. Désolé pour mes amis asiatiques, mais le riz me sort par les oreilles! Deux semaines et demie de riz, c'est beaucoup pour un européen.»

Nous aussi, ça fait deux semaines et demie qu’on est en Corée. Et nous aussi, on en a marre du riz. Mais pour rien au monde on ne raterait le slalom de jeudi. S’il décrochait sa troisième médaille d’or de la cuvée olympique 2018, l’Autrichien rejoindrait Jean-Claude Killy et Toni Sailer dans la légende, seuls skieurs à avoir réussi ce triple exploit. C’était au milieu du siècle passé. Un autre temps, un autre sport. (Le Matin)