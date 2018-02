Il n'y a pas eu de miracle pour Mischa Gasser et Dimitri Isler, qui ont terminé aux deux dernières places de la finale du saut (11e et 12e). Des «aerials» remportés par l'Ukrainien Oleksandr Abramenko, devant le Chinois Jia Zongyang et le Russe Ilia Burov.

Les deux Suisses n'avaient pas d'immenses ambitions dans cette finale, leur classement étant même meilleur que leur place dans la hiérarchie mondiale cette saison. Les deux hommes, qui ont tenté un Back Full-Double Full-Full comme la plupart des concurrents, se sont montrés plutôt à l'aise dans les airs mais ont manqué leur réception. Dommage, notamment pour les parents de Gasser, présents dans les tribunes après avoir quitté la Suisse il y a un an et avoir rejoint la Corée du Sud en... vélo.

Swiss skier Mischa Gasser’s father biked more than 10,000 miles to South Korea to watch his son compete in the #Olympics ???? https://t.co/f9MmOanaev pic.twitter.com/rAV9gISpVm

"My dad is crazy. But he was a sky diver as well at a younger age. It’s coming from somewhere, I don’t know where, (aerials is) just what I have to do,” - Mischa GASSER (SUI) on his father Guido HUWILER who cycled from Switzerland to PyeongChang.