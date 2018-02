Nathalie von Siebenthal a pu faire vibrer le public suisse pour l'épreuve d'ouverture des JO de Pyeongchang, le skiathlon sur 15 km. La Bernoise a réussi une des meilleures courses de sa jeune carrière avec un 6e rang, à 17'' de la championne olympique, la Suédoise Charlotte Kalla, et à 7 secondes du podium.

Nathalie von Siebenthal 6e du skiathlon, elle a fini par craquer après une magnifique course. La Suédoise Charlotte Kalla première médaillée d'or des #JO2018. — Stéphane Combe (@Stephane_Combe) 10 février 2018

Par deux fois, von Siebenthal s'est permis de luxe de mener la course, devant des grandes dames comme la Norvégienne Marit Björgen, sextuple championne olympique (et 2e ce samedi), et Kalla, qui a décroché son 3e sacre aux JO. Mais lorsque la Suédoise a placé son attaque, tout en cadence, vers le 10e km, von Siebenthal a affiché un certain déficit en puissance pour avoir une chance au finish.

And the first Olympic gold medal of the Winter Olympic Games #PyeongChang 2018 goes to…. Sweden's Charlotte Kalla pic.twitter.com/chQOsnKX4C — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 10 février 2018

Elle a néanmoins pu croire au podium jusqu'à 1 km de l'arrivée. De quoi confirmer son statut d'espoir né de son titre M23 il y a trois ans. La fondeuse de Lauenen, près de Gstaad, a obtenu le deuxième meilleur résultat individuel d'une Suissesse en fond dans l'histoire des Jeux, après la 4e place de Christina Gilli-Brügger à Calgary en 1988, sur 20 km.

Elle n'a pas tout a fait réédité son 4e rang des Mondiaux 2017 à Lahti, en skiathlon toujours, mais a démontré qu'il faudra compter avec elle à l'avenir. Von Siebenthal (24 ans) est une des rares, avec les Américaines, à pouvoir contester l'hégémonie des Nordiques. A l'arrivée, elle se montrait radieuse, un peu tremblotante (le froid!) mais souriante, deux petits drapeaux suisses collés sur ses joues.

«Nerveuse et contente»

«J'étais nerveuse avant le départ, ce sont mes premiers Jeux. Mais finalement, j'ai vu que c'était comme une course de Coupe du monde. Ce résultat va m'enlever de la pression pour la suite (le 10 km libre, le relais et le 30 km», a relevé la talentueuse agricultrice oberlandaise. Avec son poids plume (52 kg pour 1m58), NvS s'est montrée très à l'aise dans les montées, sur un parcours qui n'en manque pas (538 m de dénivellation). Elle aura sans doute encore l'occasion de «secouer» ses rivales ces prochains jours, en côte.

En attendant, la première championne de ces joutes sud-coréennes se nomme Charlotte Kalla. Six ans après son sacre de Vancouver sur 10 km, la Suédoise a décroché son 2e titre olympique individuel, son 3e en tout avec le relais. Elle avait très peu couru cet hiver jusque-là, renonçant par exemple au Tour de Ski. Sa préparation très ciblée lui aura permis d'empêcher Marit Björgen d'ajouter une nouvelle médaille d'or à son formidable palmarès. La Norvégienne, 2e à 7'',en reste à six, pour un total de 11 podiums olympiques. La Finlandaise Krista Pärmäkoski a pris la médaille de bronze.

«J'étais assez nerveuse car cela faisait tellement longtemps que je me préparais pour cette course», a déclaré la lauréate. «J'avais prévu d'attaquer sans trop attendre si je me sentais bien. J'ai fait ma course en m'efforçant de rester concentrée jusqu'au bout. C'est tellement de bonheur! Un mélange de soulagement et de joie...»

Trois minutes derrière Kalla, la Lucernoise Nadine Fähndrich s'est classée 27e. Elle aura de meilleures chances en sprint. (ATS/nxp)