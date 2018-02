L'Allemagne jouera vendredi face au Canada sa première demi-finale olympique en hockey sur glace!

And it's a 4-3 OT win for #GER over #SWE in quarter-finals. Patrick Reimer with the game-winner 1:30 into the extra frame.#SWEvsGER PyeongChang2018 #IceHockey pic.twitter.com/K0GyELsre7