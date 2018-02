La Maison Suisse à Pyeongchang a ouvert ses portes mercredi en Corée du Sud, deux jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Doté d’une surface de 1400 m2, le site devrait accueillir quelque 100’000 visiteurs.

Ce lieu d'accueil et de convivialité mis en place par Présence Suisse durant les Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang sera le point de rencontre des athlètes suisses, de leurs supporters et des passionnés du sport du monde entier, indique mercredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Les studios de télévision et de radio de la SSR y seront également installés.

Exploitée en collaboration avec des partenaires issus des secteurs public et privé, la «House of Switzerland» a comme ambition de véhiculer auprès du public sud-coréen et international l'image d’un pays amateur de sport, innovant et d'un intérêt touristique, précisent les services d'Ignazio Cassis. Le budget se monte à 3,3 millions de francs.

«On pourra skier et jouer au hockey à la Maison Suisse! Jamais notre petit bout de Suisse n'aura été aussi proche de nos athlètes et incarné à ce point notre ADN des sports d'hiver», a expliqué l'ambassadeur Nicolas Bideau, patron de Présence Suisse.

Today the #HouseofSwitzerland opens its doors two days before the start of the Winter @Olympics in #SouthKorea! ????????????????https://t.co/LUo3rcMjf0 — #HouseofSwitzerland (@HofSwitzerland) February 7, 2018

Patinoire, bar, écran géant et chalets

L'une des grandes attractions est en effet la patinoire artificielle, où les visiteurs pourront s’entraîner aux tirs au but avec des crosses de hockey. Installée à proximité immédiate des pistes de ski, la Maison Suisse proposera aussi des cours de ski avec du matériel dernier cri fabriqué en Suisse.

Doté d’une surface de 1400 m2, le site devrait accueillir quelque 100’000 visiteurs. Il abrite un restaurant proposant des spécialités culinaires suisses, deux boutiques et une grande zone extérieure attractive. Cet espace à ciel ouvert, où le public pourra suivre les compétitions sur un écran géant, comprend un bar et un marché suisse composé de six chalets traditionnels, écrit le DFAE.

La structure en bois des deux bâtiments principaux avait déjà été utilisée lors des Jeux olympiques de Rio. La ville de Sion sera présente dans l'un des chalets pour présenter sa candidature aux Jeux olympiques d'hiver de 2026.

Samedi, le président de la Confédération Alain Berset ainsi que des représentants de l'Organisation internationale de la Francophonie seront accueillis dans la Maison Suisse. Le conseiller fédéral Guy Parmelin sera également présent en sa qualité de ministre des sports. (ats/nxp)