La Roche: les larmes de joie de Mathilde Gremaud

La Roche (FR), un si petit village, avec ses 1600 habitants, au pied du domaine skiable de La Berra, a fêté sa «fée olympique». Les habitants semblaient désolés de ne pouvoir organiser quelque chose de plus grand. Car il est vrai que la salle polyvalente n'a pas suffi pour accueillir les villageois et les fans venus de plus loin en masse.

«Est-ce que ça vous paraît bien, ça ne fait pas trop bricolé?», nous demande une fleuriste qui s'affaire depuis plusieurs heures par - 5 degrés pour décorer l'allée qui mène à la salle. Les sociétés locales et les autorités s'activent pour contribuer à la réussite de cette cérémonie improvisée, mais tellement positive.

«Gamine, Mathilde était déjà une casse-cou!», témoigne le tenancier du café-restaurant de la place du village. «Je suis tellement fière d'avoir skié avec la vice-championne olympique», lâche une jeune membre du Ski-Club.

Nous avons recueilli des émotions à la pelle, et même versé quelques larmes, particulièrement lorsque la salle comble a entonné le «lyoba» traditionnel.

Vidéo

Par Mag et Laura

(Le Matin)