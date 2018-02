C'est bien parti pour les Suisses lors du premier tournoi olympique de curling mixte. Jenny Perret et Martin Rios ont en effet remporté leurs deux premiers matches du round robin à Pyeongchang.

Le curling pour les nuls

En soirée, ils ont battu la Finlande de justesse (7-6), après avoir dominé plus tôt la Chine (7-5). Leurs prochains adversaires seront les Etats-Unis et la Norvège, qui a crée la surprise en battant le favori canadien lors du premier match.

Le succès contre la Finlande (Oona Kauste/Tomi Rantamäki) s'est dessiné rapidement. Le duo helvétique a pu mener 6-2 et semblait parti pour une victoire aisée. Mais leurs rivaux ont répliqué pour revenir à 6-6. La décision est tombée dans le huitième et dernier end, quand Oona Kauste a vu sa pierre s'arrêter bien trop tôt. Martin Rios n'a ainsi même pas dû jouer son dernier coup.

Lors de leur premier match, Jenny Perret et Martin Rios ont battu les Chinois Rui Wang et Dexin Ba 7-5 après un end supplémentaire. Champions du monde en titre, les Suisses n'ont pas eu la partie facile face à la paire chinoise. Menés 3-2 au terme du quatrième end, ils ont viré en tête à 5-4 au septième grâce à deux pierres marquées.

La fin fut particulièrement tendue avec une huitième manche indécise. Sur la dernière pierre, un moment de flou s'est installé après que les deux équipes ont retiré la pierre chinoise qui marquait pour savoir si une deuxième comptait aussi. Les arbitres n'ont pas sorti leur outil de mesure et ont envoyé les deux équipes dans un end supplémentaire qui a souri à la Suisse grâce à l'avantage de la dernière pierre.

C'est Jenny Perret qui a donné ce premier point à la Suisse. Pour rappel et contrairement au curling traditionnel, le curling mixte compte deux joueurs, une femme et un homme. Les matches se jouent sur huit ends au lieu de dix et avec six pierres de chaque côté au lieu de dix. (ats/nxp)