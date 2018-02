La soeur cadette de Kim Jong-un assistera vendredi à la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Pyeongchang, a annoncé le ministère sud-coréen de l'unification. Elle sera la première de la dynastie au pouvoir à Pyongyang à se rendre au Sud depuis la guerre de Corée.

Kim Yo-jong accompagnerait Kim Yong-nam, qui occupe sur le papier la fonction de chef de l'Etat nord-coréen, et deux autres responsables de haut rang.

Séoul se réjouit de cette visite «significative», Kim Yo-jong ayant aussi un rang élevé au sein du parti communiste nord-coréen, a fait savoir la présidence sud-coréenne. «Cela démontre la volonté du Nord de réduire la tension dans la péninsule nord-coréenne», a déclaré mercredi la «Maison bleue».

Première des Kim à aller dans le Sud

Agée de 28 ans, Kim Yo-jong sera la première membre de la dynastie au pouvoir à Pyongyang depuis la guerre de Corée à se rendre au sud de la ligne de démarcation. Ce geste d'apaisement n'a guère ému le vice-président américain Mike Pence qui, en visite mercredi à Tokyo, a promis de dévoiler sous peu de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, «régime le plus tyrannique et le plus oppressif au monde».

Washington et ses alliés n'entendent pas relâcher la pression sur Pyongyang tant que le Kim Jong-un n'aura pas pris des mesures en vue d'une «dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible», a prévenu Mike Pence.

«A cette fin, je vous annonce aujourd'hui que les Etats-Unis vont bientôt dévoiler les sanctions économiques les plus dures et les plus agressives qui ont jamais visé la Corée du Nord», a-t-il déclaré au côté du premier ministre japonais Shinzo Abe.

Propagande

Mike Pence a mis en garde le président sud-coréen Moon Jae-in, partisan d'un dialogue avec le Nord, sur le fait que Pyongyang allait chercher à utiliser les Jeux à des fins de propagande. «Nous n'allons pas permettre à la Corée du Nord de cacher derrière la bannière olympique la réalité de l'asservissement de son peuple et de sa menace pour la région toute entière», a-t-il martelé.

Quelques heures plus tôt, une délégation nord-coréenne forte de 280 membres était arrivée en Corée du Sud. Cette délégation menée par le ministre nord-coréen des sports, Kim Il-guk, est composée de journalistes, de membres de l'équipe nord-coréenne de taekwondo, qui va faire une démonstration en marge des JO, ainsi que de 229 «pom pom girls», qui ont franchi à pieds la frontière habillées d'un manteau rouge et d'un tour de cou et bonnet en fourrure noire.

Les 140 membres d'un orchestre nord-coréen qui se produira pendant les Jeux étaient arrivés mardi en Corée du Sud par la voie maritime. (afp/nxp)