Mikaela Shiffrin, qui vise à Pyeongchang plusieurs médailles, ne disputera pas mercredi la descente au programme des JO, a annoncé lundi l'encadrement de l'équipe américaine de ski alpin.

L'Américaine «fera l'impasse sur la descente» pour se concentrer sur l'épreuve du combiné, le lendemain jeudi, épreuve avancée d'une journée par rapport au programme initial en raison de la météo, précise l'US ski team sur son compte Twitter. «Même si je voulais participer à la descente olympique au plus haut point, avec le changement de programmation, il est important pour moi de concentrer mon énergie sur la préparation du combiné», a fait savoir Mikaela Shiffrin dans la foulée, toujours via le compte twitter officiel de la sélection américaine de ski alpin.

BREAKING: Due to weather, the alpine combined has been moved up a day to Thursday. So, that means that @mikaelashiffrin will skip Wednesday’s downhill and focus solely on the combined. #olympics pic.twitter.com/orBSXAWwaA

“As much as I wanted to compete in the Olympic downhill, with the schedule change it’s important for me to focus my energy on preparing for the combined. I’m looking forward to cheering on our girls racing in the downhill and to compete in Thursday’s combined.” -@MikaelaShiffrin