La Suisse d'Elisa et Selina Gasparin, Lena Häcki et Irene Cadurisch a pris la sixième place du relais 4x6 km des JO de Pyeongchang remporté par la Biélorussie. Le quatuor helvétique n'a échoué qu'à 26 secondes du podium.

Les Suissesses auraient même peut-être pu prétendre à mieux, Cadurisch, la dernière relayeuse, ayant quitté le dernier pas de tir en quatrième position. Les conditions météorologiques - vent et neige - ont rendu la tâche de tout le monde très compliquée. La Suisse a eu besoin de 16 pioches pour blanchir les 40 cibles. Un bilan chiffré normalement horrible mais qui fait de l'équipe helvétique la... quatrième nation la plus précise jeudi!

Coup de stress

Ce sixième rang conclut des JO 2018 qui auront été satisfaisants pour les Suissesses. Il s'agit tout simplement du quatrième diplôme (top 8) décroché à Pyeongchang après ceux obtenus par Cadurisch en sprint, Häcki dans la poursuite et Elisa Gasparin dans l'individuel. Il ne manquait plus que Selina Gasparin, inattendue et historique vice-championne olympique en 2014 à Sotchi, c'est désormais chose faite.

Arrivée devant les dernières cibles largement en tête, Daria Domracheva a eu un coup de stress en manquant plusieurs tirs. Mais la Biélorusse a fini par se reprendre et par sceller la victoire de son pays. La Suède a terminé deuxième à 10''7 grâce à un magnifique dernier relais de Hanna Öberg (partie en 8e position) et la France a pris la médaille de bronze. (ats/nxp)