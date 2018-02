La Suisse a tremblé vendredi au tournoi olympique masculin de curling. Le CC Genève a battu le Japon sur le fil (6-5), s'offrant une victoire cruciale pour la suite de la compétition. Après une première journée compliquée - défaites face à l'Italie et la Grande-Bretagne -, suivie jeudi d'un succès contre le Danemark, le quatuor Valentin Tanner, Peter De Cruz (skip), Claudio Pätz et Benoît Schwarz affiche désormais un bilan équilibré de deux victoires pour deux défaites. De quoi occuper le 3e rang du Round Robin, à égalité avec trois autres équipes, mais derrière les deux grands favoris, le Canada et la Suède, toujours invaincus.

Tout avait très bien commencé face au Japon, la Suisse menant 3-0 après le premier end. Un écart que les Genevois ne sont toutefois pas parvenus à conserver. Il faut dire que les Asiatiques ont aussi eu pas mal de chance, à l'image de cette fin de 4e end, où l'une de leurs pierres leur a permis de revenir à 3-4 alors que c'est plutôt un 6-2 pour les Suisses qui se dessinait.

Les deux équipes se sont retrouvées à 5-5 à l'entame du dernier end, avec l'avantage de la dernière pierre pour les Suisses. Un avantage qu'ils ont su exploiter lorsque leur no 4, Benoît Schwarz, a fait fi de la pression pour déposer l'ultime pierre du match près du centre, juste devant celle des Japonais.

Parmi les outsiders de ce tournoi olympique, la formation asiatique s'est avérée redoutable. Et il a fallu une équipe de Suisse à un excellent niveau pour s'imposer, comme en témoigne le taux de réussite de son quatuor: 86% pour Tanner, 81% pour De Cruz, 91% pour Pätz et 88% pour Schwarz, à nouveau efficace dans ce rôle si important de no 4.

Les Suisses poursuivent leur tournoi samedi face à la Norvège, qui n'a gagné qu'une seule partie jusqu'ici. Le CC Genève enchaînera dimanche face au redoutable Canada.

(ATS/nxp)