L'équipe de Suisse masculine a subi mardi un gros coup d'arrêt dans le tournoi olympique de Pyeongchang. Battus successivement par la Corée du Sud (8-7) puis par les Etats-Unis (8-4), le skip Peter De Cruz et ses partenaires n'ont pas leur ticket pour les demi-finales en poche.

Un seul succès dans l'une de ces deux rencontres aurait pourtant suffi à la formation du CC Genève pour se hisser dans le dernier carré. Les médaillés de bronze des Européens 2017 doivent désormais patienter jusqu'à mercredi pour connaître leur sort. Et ils seront des spectateurs fébriles du dernier tour du Round Robin.

Vidéo- Le curling, pour rugir de plaisir

Avec cinq succès et quatre défaites à son compteur, l'équipe de Suisse est néanmoins assurée de disputer au pire un tie-break pour l'accession aux demi-finales. Et elle peut encore espérer s'éviter cette souffrance supplémentaire, puisque seules trois autres formations (Suède, Canada et Grande-Bretagne) ont obtenu au moins cinq victoires avant le 12e et dernier tour du Round Robin. (ats/nxp)