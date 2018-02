Les skieurs freestyle suisses ont la cote à PyeongChang. Il faut dire qu'ils font tout pour se mettre en évidence, et notamment Fabian Bösch.

La nuit passée, Bösch a montré comment prendre un escalier roulant par l'extérieur, en toute décontraction et une main dans une poche. Une démonstration plutôt drôle... et au demeurant impressionnante.

Ce week-end, les freestyleurs suisses avaient déjà publié une vidéo où on les voit imiter une course de bob à deux. Elle est vite devenue virale, puisqu'elle dépassait largement les 300'000 vues en ce lundi et qu'on en parlait jusqu'au Canada!

(Le Matin)