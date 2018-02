Comme on se retrouve... La skieuse américaine Lindsey Vonn est allée faire la fête avec les hockeyeurs allemands, après que ces derniers ont récolté la médaille d'argent, ne s'inclinant qu'en prolongation contre la Russie en finale.

La star du ski US et les hockeyeurs allemands avaient fait connaissance le 7 février dernier: ils s'étaient retrouvés dans le même vol pour la Corée du Sud. Et, ensemble, ils avaient partagé leur infortune: l'avion avait atterri à Séoul avec plus de six heures de retard.

A cette occasion, Lindsey Vonn s'était retrouvée assise à côté du hockeyeur allemand Yannic Seidenberg. Ce dernier avait publié une photo d'eux deux, avec un texte non dénué d'humour: «A voir sur la photo: une légende des sports d'hiver et Lindsey Vonn.» Avant d'ajouter: «Toujours sympa de faire la connaissance d'autre athlètes Red Bull.»

Seidenberg joue en effet au Red Bull Munich, et Lindsey Vonn est sponsorisée par la boisson énergétique autrichienne.

Était-ce le début d'une nouvelle idylle? Toujours est-il que l'Américaine a accepté l'invitation à la Maison allemande, et qu'elle est allée fêter la médaille d'argent des «Hockey-Helden» en leur compagnie, avec quelques-unes de ses compatriotes.

Lindsey Vonn a rejoint les hockeyeurs allemands pour fêter leur médaille d'argent. Image: Twitter.

Yannic Seidenberg et Lindsey Vonn se sont ensuite retrouvés lors de la cérémonie de clôture des JO, dimanche. Et ils ont à nouveau posé ensemble, avec leurs médailles cette fois (le bronze de la descente pour l'Américaine). Seidenberg, dont le but en prolongation avait éliminé la Suisse en 8e de finale, a cette fois écrit: «Nous voici deux semaines plus tard. Retour à la maison avec des médailles. Quelle histoire!»

Et si elle ne faisait que commencer?

(Le Matin)