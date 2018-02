Mariama Jamanka et sa pousseuse Lisa Buckwitz ont créé la surprise en se parant d'or dans l'épreuve de bob dames des JO de Pyeongchang. Le duo allemand a devancé de 7 centièmes les favorites américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs. L'équipage suisse Sabina Hafner/Rahel Rebsamen a terminé 9e.

Vice-championne d'Europe en décembre dernier, Mariama Jamanka a cueilli à 27 ans le premier titre intercontinental d'une carrière de bobeuse entamée en 2013. La Berlinoise, ex-lanceuse de disque et de marteau, s'est montrée bien plus à l'aise que ses rivales sur la sinueuse piste sud-coréenne. Elana Meyers Taylor s'est pourtant montrée à chaque fois plus rapide à la poussée. La médaille de bronze est revenue à la Canadienne Kaillie Humphries, sacrée en 2010 et en 2014.

Sabina Hafner, qui visait un top 8, a échoué à 23 centièmes de la 8e place occupée par la pilote britannique Mica McNeill. La Bâloise de 33 ans obtient néanmoins son meilleur résultat dans des Jeux, elle qui avait terminé 10e en 2006 et 12e en 2010.