Le protocole de la cérémonie de remise de médailles de la poursuite de combiné nordique, ce mardi, a été modifié à la demande de Me Denis Oswald. Initialement prévu pour remettre sa médaille d'or à Martin Fourcade, l'ancien canoéiste français Tony Estanguet s'est volontiers retiré pour laisser sa place à l'avocat neuchâtelois.

Mais pourquoi diable Denis Oswald tenait-il tant à remettre sa médaille à Fourcade? La genèse de cette histoire remonte à la semaine dernière, selon les sites de L'Équipe et de BFMTV.

Me Oswald a en effet pris le même avion que de nombreux membres de la délégation française pour rallier PyeongChang. Pendant le vol Zurich - Séoul, un de ces Français est venu à sa rencontre pour le féliciter de son action contre le dopage. C'est en effet le Neuchâtelois qui a mené les travaux de la commission chargée d'examiner les cas d'athlètes russes cités dans le rapport McLaren sur le dopage en Russie.

Ne reconnaissant pas son interlocuteur, Denis Oswald l'a remercié, sans plus. Ce n'est qu'en arrivant au guichet d'accréditation de l'aéroport de Séoul que l'avocat, en entendant quelqu'un appeler Martin Fourcade par son nom, a su à qui appartenait ce visage qui lui semblait familier.

Martin Fourcade était ému

Après la victoire de Fourcade en poursuite, lundi, Oswald a alors demandé à prendre la place de Tony Estanguet, ce qui lui fut accordé. Un geste qui a beaucoup ému le désormais triple champion olympique.

«C’est un grand bonheur, un grand plaisir et une fierté, a commenté Fourcade, cité par BFMTV. Dans le contexte actuel, ça signifie beaucoup pour moi. Le combat qu’il mène avec détermination avec le CIO est un combat que je mène au quotidien, en essayant d’être l'athlète le plus intègre possible. C’est une fierté que ce soit reconnu dans les profondeurs du CIO.»

Au passage, Denis Oswald aura pu mémoriser de près le visage qu'il n'avait pas reconnu dans l'avion...

(Le Matin)