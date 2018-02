Nevin Galmarini, quelle journée parfaite !

Oui, c'était vraiment une excellente journée. J’ai tout de suite senti que j’avais de très bonnes sensations. Quatre ans après Sotchi, c’est marrant comme tout a de nouveau parfaitement fonctionné le jour J. Et cela dès les qualifications. J’étais vraiment très nerveux depuis le matin, mais ça s’est rapidement amélioré car je me sentais juste bien en course. J’étais méga concentré sur chaque duel.

Justement, quel duel a été le plus difficile à gérer ?

Quand je gagne pour 6 centièmes en quart de finale (ndlr : contre l’Italien Fischnaller). Franchement, c’est pratiquement rien. J’ai eu un peu de chance. Pour donner ton meilleur, tu dois toujours penser que ton adversaire fera la manche parfaite. Surtout pas miser sur une erreur de sa part.

En quoi cette médaille est-elle différente de l’argent de Sotchi ?

Il y a quatre ans, j’étais si content que la médaille d’argent était pareille pour moi que la médaille d’or. Mais là je l’ai et oui, c’est bien (rires). C’était un rêve, il fallait trouver l’inspiration, la force nécessaire, en restant réaliste. Même si obtenir une médaille quelle qu’elle soit m’aurait déjà comblé.

On vous a vu opter pour le couloir rouge durant toute la compétition. Était-ce tactique ?

Oui, il y a parfois des courses où le fait de choisir est important. Je voulais vraiment avoir cet avantage et donc il m’a fallu pousser très fort pour remporter les qualifications, ce que j’ai fait. J’ai même pris des risques durant ces qualifications, au cas où il y aurait des différences entre les deux couloirs. Et c’était le cas. Mais ça n’a pas été simple : les autres ont aussi tout fait pour bénéficier de cet avantage.

L’ambiance en finale était énorme parce que votre adversaire était coréen. Comment l’avez-vous vécue ?

C’était incroyable, la foule coréenne faisait beaucoup de bruit. J’avais déjà connu ça à Sotchi où j’avais perdu contre Vic Wild, un Russe. C’était un peu la même situation : tout le monde contre moi. Je savais avant le départ que ce serait ainsi. Et c’est très bien, car mon adversaire est un excellent athlète et ça m’a aussi motivé à montrer une bonne course.

Vous suivez les traces de Philippe Schoch, double champion olympique à Salt Lake City et Turin. Était-ce votre modèle, plus jeune?

Une immense inspiration, bien sûr. Je suis arrivé en équipe nationale en 2008 ou 2009 et Philippe Schoch a continué jusqu’à Sotchi. J’ai eu la chance de l’affronter, d’apprendre de lui. Sa préparation mentale était l’une des meilleures jamais vues. J’associe aussi son frère, Simon Schoch.

Aujourd’hui, les autres Suisses sont un peu plus loin. Ça vous plaît, ce rôle de leader ?

Je peux dire que j’aime être une sorte de leader et inspirer mes coéquipiers. Non pas en parlant mais en étant un bon exemple et en travaillant dur, en gardant une bonne attitude en permanence. (Le Matin)