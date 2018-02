La bobeuse russe Nadezhda Sergeeva a été contrôlée positive à une substance illicite durant les Jeux olympiques de Pyeongchang, a annoncé vendredi la Fédération russe de bobsleigh, dont le président Alexander Zubkov était lui-même dopé lors des JO 2014 à Sotchi.

BREAKING: Russian Bobsled Federation president Alexander Zubkov says Nadezhda Sergeeva has failed a doping test at the Olympics.