Les Suisses doivent «se contenter» des places d'honneur au terme de la finale du Big Air. Pour la grande première olympique de ce sport, Michael Schärer s'est classé 6e et Jonas Bösiger, 8e.

Bösiger n'est pas passé loin d'une grande performance. Après avoir assuré un bon score sur son premier saut et chuté sur son deuxième run, il pouvait toujours flirter avec le podium en cas d'exploit sur son troisième et dernier passage (les deux meilleurs sauts sont pris en compte). Le Schwytzois a donc pris tous les risques.

Il s'est élancé pour un frontside triple cork 1440 (quatre rotations), parfaitement réussi dans les airs mais malheureusement manqué de justesse à la réception. Il n'a pu éviter la chute, de très peu.

Chutes et chutes

Au final, on peut parler d'une occasion manquée. Cette finale du Big Air a été marquée par un festival de chutes, fatales à de nombreux favoris. Bösiger, pourtant 2e des qualifications, n'a pas su en profiter.

Ça a envoyé du lourd au Big-Air, mais ça a pas mal crashé à la réception. Les Suisses Schärer et Bösiger honorables 6e et 8e. Victoire de Toutant devant Mack et Morgan. #PyeongChang2018 — Oliver Dufour (@Oliver_Dufour) 24 février 2018

Il gardait néanmoins le sourire, content d'avoir tout tenté. L'autre Helvète, Michael Schärer, s'est retrouvé d'emblée sous pression, après une chute. Il a moyennement réussi son deuxième run et n'avait plus aucune chance de podium avant son ultime saut. Il a donc tout tenté et joliment réussi sa figure. Il se retrouve 6e, devant son coéquipier.

L'armada anglo-saxonne a été battue en brèche par le Québécois Sébastien Toutant. Ce dernier s'est imposé avec 174,25 pts, devant l'Américain Kyle Mack (168,75) et le Britannique Billy Morgan (168). Toutant, vainqueur des X-Games en slopestyle en 2011 et 2013 et médaillé de bronze des Mondiaux 2016 en Big Air, obtient la consécration, à 25 ans.

Sous l'oeil d'Ivanka

Ivanka Trump a assisté samedi aux épreuves de snowboard à Pyeongchang. Combinaison rouge et bonnet USA vissé sur la tête, la fille aînée et conseillère du président américain était accompagnée dans les travées de Kim Jung-sook, l'épouse du président de Corée du Sud Moon Jae-in. Les deux femmes se sont même prêtées au jeu d'un petit selfie.

Selon un porte-parole de la Maison Blanche, la fille de Donald Trump devait rencontrer à cette occasion plusieurs sportifs ou représentants du Comité international olympique (CIO). Ivanka Trump est arrivée vendredi en Corée du Sud, où elle représentera les Etats-Unis dimanche soir lors de la cérémonie de clôture des 23e Jeux olympiques d'hiver.

(ats/nxp)