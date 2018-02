La Tchèque Ester Ledecka, vainqueur surprise du super-G des Jeux olympiques de Pyeongchang devant les favorites samedi, a refusé de retirer son masque de ski durant toute la conférence de presse, arguant que «c'était (sa) marque».

Quand l'animateur de la conférence de presse lui a demandé de retirer son masque de ski, de marque suédoise, la jeune Tchèque âgée de 22 ans a refusé en répondant: «C'est ma marque».

Journalist: “Why are you wearing goggles?”

Ester Ledecká: “I was not as prepared as the other girls to be on the podium, so I didn’t have any makeup!” ???????????????



This is an #olympic story! My God! So stoked for Ester and the Czech Republic - my 2nd country! #Ledecka @fisalpine pic.twitter.com/5z6NZWX0QS