Lara Gut ne participera pas jeudi au combiné des Jeux olympiques. La Tessinoise s'est fait mal au genou gauche mercredi lors de la descente.

Sur un saut, la skieuse de Comano «a subi un coup à l'articulation du genou gauche», qui a provoqué son élimination en descente, a expliqué Swiss-Ski dans un communiqué. Et si les examens médicaux n'ont rien révélé de grave, Lara Gut a toutefois besoin «d'une courte période de régénération.»

«Ne skier que 30 secondes, c'est chiant»

Cette pause est d'autant plus ennuyeuse que c'est du genou gauche qu'elle souffre, celui-là même qui avait été durement touché l'an dernier aux Mondiaux de St-Moritz (ligament croisé déchiré). «Je n'ai pas mal, j'ai simplement les muscles du genou qui se sont resserrés, car ça m'a secouée un peu», a -t-elle cependant déclaré après la course.

Elle a ajouté: «C'est sûr que la déception va arriver. Une descente olympique, il n'y en a une que tous les quatre ans. et ne skier que 30 secondes, c'est chiant. Mais voilà, on est des athlètes. Un jour, le monde s'écroule, et après ça repart. J'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas suffi aujourd'hui.»

Lara Gut quitte donc les JO sur un bilan amer, avec une 4e place en super-G (à un centième de la médaille), deux éliminations (géant et descente) et un forfait (combiné).

La bombe de Comano espère désormais être rétablie pour la reprise de la Coupe du monde, d'ici dix jours à Crans-Montana. «Si cela n'est pas possible et que les symptômes persistent, une IRM devra être réalisée en Suisse», a conclu Swiss-Ski. (ATS/Le Matin)