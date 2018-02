Il faut prendre le temps d’oublier la frénésie olympique. À une bonne heure de route du «village» se dresse un havre de paix phallique. Un sanctuaire paisible, en surplomb de l’océan, entièrement dévoué à la glorification du sexe masculin. Une forêt de verges à perte de vue. Des gros touffus, des petits joufflus: Pierre Perret et son «zizi» n’ont rien inventé, ça non. Il y en a pour tous les goûts. Seul point commun entre tous les membres, une vigueur turgescente qui pointe vers le zénith.

Ça fait rire les enfants, rougir les parents, tout en rappelant aux octogénaires leurs belles années. Mais rien de subversif là-dedans, détrompez-vous. La légende raconte qu’une jeune femme, tragiquement disparue en mer quelques heures seulement après son mariage et frustrée de ne pas avoir pu consommer son union, maudit les eaux locales en privant les pécheurs de leur butin. Jusqu’au jour où un homme, l’ivresse inspirée, se décida à la satisfaire en faisant l’amour à l’océan – le procédé exact n’est pas explicité. Et pan, droit dans le mille. Les filets se remplirent de nouveau de poissons. Depuis ce jour, les habitants du village offrent des verges symboliques en sacrifice à la jeune femme, pour s’assurer de son contentement.

On a entendu la vanne (roulement de tambours): «J’ai bien l’impression que les Coréens font un complexe de taille!» Le raccourci est trompeur. Au terme de la visite, un musée vient relativiser l’originalité du lieu. Partout et en tout temps, des Égyptiens aux Grecs, des Mayas aux Mings, les cultures ont parcouru en long et en large la thématique phallique.

Symbole de puissance et de fertilité, de vigueur et de longévité. Voilà un formidable dénominateur commun, trait d’union entre tous les peuples – n’en déplaise aux effarouchés. Après tout, nous sommes tous les rejetons d’une verge plus ou moins saillante, non? Comme un symbole, tous les visiteurs ressortent du «penis parc» avec un sourire bien bandé. (Le Matin)