Rico Peter et son équipage devront combler un écart de 31 centièmes la nuit prochaine s'ils entendent décrocher une médaille de bronze au bob à quatre. Après deux des quatre manches, le bob suisse est cinquième.

Si le quatuor helvétique manque le podium, il n'aura pas à chercher longtemps les raisons: les temps de départ insuffisants et le peu favorable numéro de dossard avec le 16 en première manche.

Certes, Peter et ses pousseurs Thomas Amrhein, Simon Friedli et Michael Kuonen ont pu limiter les dégâts avec une 8e place après le premier parcours. Mais le retard sur le troisième rang était déjà de trois dixièmes de seconde. Aucun autre bob avec un numéro de départ au-dessus du 10 n'a pu se glisser dans le top 8. Mais les Suisses ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de ne s'être pas mieux classés en Coupe du monde pour pouvoir s'élancer parmi les premiers.

2e temps

Au cours de la deuxième manche, l'Argovien a prouvé ses qualités de pilote avec le deuxième temps, qui lui a permis de remonter à la 5e place à égalité avec l'Allemand Johannes Lochner et le Letton Oskars Melbardis. Mais les Suisses ont perdu à chaque fois beaucoup au départ sur les meilleurs toutefois sur le pilotage, ils ont rivalisé avec les meilleurs.

La médaille d'or semble réservée à Francesco Friedrich. Le champion olympique du boblet s'est montré nettement le plus rapide sur les deux manches et possède 29 centièmes d'avance sur le Sud-Coréen Won Yunjong et 35 centièmes d'avance sur le deuxième Allemand Nico Walther. Le deuxième bob suisse de Clemens Bracher figure au 12e rang.

Les deux dernières manches auront lieu dès 1h30 heure suisse dimanche. (SI/nxp)