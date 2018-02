Comment est-ce possible? Cette question Rico Peter et ses pousseurs Thomas Amrhein, Simon Friedli et Michael Kuonen vont se la poser encore longtemps. Que ce serait-il passé si l'Argovien avait pu partir parmi les premiers lors de la manche initiale au lieu de s'élancer avec cet encombrant no 16. Au cours des deuxième et troisième manches, ils ont réussi deux fois le deuxième temps derrière l'intouchable Francesco Friedrich avant même de se montrer les plus rapides sur le dernier parcours. Ils n'ont jamais pu combler le handicap de la première manche (8e temps).

Rico Peter (34 ans) cachait mal sa frustration. Certes, il était prêt au bon moment et a bénéficié d'excellents patins mais cela n'a pas suffi pour décrocher une médaille tant convoitée. La raison: une saison «gâchée» parce qu'il a perdu sa place de départ dans le top 10 pour un rang. «Je suis fier de notre performance mais quand on regarde simplement les temps de manche, tout est dit.»

Poisse pour Peter, chance pour Won

L'Argovien a également eu la malchance que l'épreuve de bob à quatre se déroule, au contraire de toutes les autres, sous le soleil. «Je n'avais pas imaginé que la glace deviendrait si mauvaise», maugréait Peter. Le grand profiteur fut le Coréen Won Yunjong, qui avait interrompu sa saison de Coupe du monde après trois courses. En boblet, il s'était retrouvé avec le no 30 au départ et n'avait pas pu défendre ses chances. il avait terminé sixième. En bob à quatre, il a bénéficié du très convoité no 1 et a finalement terminé à la deuxième place à égalité parfaite avec l'Allemand Nico Walther. Il a offert sa première médaille olympique en bob à la Corée du Sud.

Ce qui ne sera pas le cas de la Suisse du bob qui rentre bredouille pour la quatrième des JO après 1928, 1964 et 2010. La Suisse a eu raison de se concentrer principalement sur le bob à quatre. Après que les équipages du bob à deux tant chez les messieurs que chez les dames aient même manqué les rangs avec diplômes, la médaille était envisageable avec les grands patins. «Nous y avons cru jusqu'au bout», a souligné Peter. Ainsi même les procédures de départ se sont améliorées au fil des manches. En faisant le total, les Suisses ont lancé leur bob un dixième plus vite dimanche que la veille. Une différence considérable. «Ca énerve encore plus de savoir qu'on a échoué à la quatrième place», soulignait Peter.

Peter a bien sûr payé sa modeste saison en Coupe du monde qui lui a coûté une bonne place de départ samedi. Tout comme le deuxième pilote suisse, Clemens Bracher, quatorzième pour son meilleur résultat de la saison en bob à quatre, Peter ne sait pas si et comment il va continuer dans le sport d'élite. Les deux doivent encore trouver des sponsors. «C'est un sport coûteux», précise Rico Peter. Pour la saison olympique, il a travaillé avec un budget de 300'000 francs dont 250'000 proviennent de sponsors privés. Pour Bracher, le budget était environ 100'000 francs plus modeste.

Deux médailles d'argent

L'Allemand Francesco Friedrich, déjà vainqueur du bob à deux, a ainsi réalisé un doublé personnel. A l'issue des quatre manches, il a devancé avec ses équipiers de plus d'une demi-seconde (0''53) l'équipage de son compatriote Nico Walther et le quatuor Sud-Coréen emmené par Won Yun-jong, deuxièmes ex aequo.

Il est très rare que deux équipes arrivent dans le même temps lors des épreuves de bobsleigh mais c'est arrivé à deux reprises lors des ces JO. En bob à deux, le titre avait été partagé par Friedrich et le Canadien Justin Kripps.

(ats/nxp)