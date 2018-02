Pour la Fribourgeoise Mathilde Gremaud, les émotions se sont multipliées après sa médaille d’argent en slopestyle.

Une fois passée la cérémonie de remise des médailles, on la voit notamment écarquiller les yeux et ne pas y croire lorsqu’une journaliste suisse - notre consœur de La Liberté Patricia Morand - lui apprend que Roger Federer, en personne, lui a adressé un «magnifique» (en français) via Twitter.

«Non??? Trop beau! Je ne savais pas, mais c’est encore plus beau», a-t-elle réagi sur le moment, toute chavirée (voir vidéo ci-dessus).

Jointe hier, elle a encore dit l’émotion que lui a procuré le message du nouveau No1 mondial du tennis. «Oui, j’ai été toute surprise, j’ai cru que c’était une blague.»

Ce n'en était pas une. Il faut en effet savoir que, depuis le début des Jeux, Roger Federer a pris l'habitude d'adresser un tweet de félicitations à chacun des médaillés suisses. «Je suis leur supporter No 1», a-t-il confirmé dans le Blick.

Le Bâlois a même commenté le tweet sur lequel on voit Mathilde Gremaud toute émue, en postant simplement un emoji d'un visage faisant un câlin.

(Le Matin)