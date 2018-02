- Sarah Höfflin, vos émotions?

Je me sens tellement bien, c’est vraiment un moment spécial. Ma famille a pu venir me voir. Je suis tellement contente d’être sur le podium avec Mathilde. Pour moi, c’était plus important d’être sur le podium avec une autre Suissesse que d’avoir la médaille d’or. C’était un rêve encore plus gros.

- Si on vous avait dit ça il y a quatre ans…

J’aurais vraiment pas cru, non… Ça a été un chemin incroyable jusque-là. Il y a eu des hauts et des bas. Ce n’était pas toujours facile, pas toujours une ligne droite. On le voit pour Mathilde, qui revenait d’une blessure. Elle, elle a vraiment fait un truc incroyable aujourd’hui. Revenir de blessure et faire 2e aux JO, c’est incroyable.

- Qu’avez-vous ressenti avant le troisième run, quand vous vous êtes retrouvée deuxième derrière Mathilde Gremaud?

Je ne pensais vraiment pas rester à la deuxième place avec mes 83 points. Pour moi, c’était un score à jeter à la poubelle. J’avais vraiment envie de faire le switch double 900 sur le dernier saut, c’était mon but. Le reste du run, je savais que je l’avais car je l’avais réussi plusieurs fois aujourd’hui. Le deuxième run n’avait pas bien marché, je n’avais pas envoyé assez «gros», donc voilà, j’ai dû changer deux-trois choses et ça a passé.

- Quand est-ce que vous avez pensé que vous pourriez devenir championne olympique?

Aujourd’hui, avant mon troisième run! (Rires)

- Vous avez beaucoup bourlingué déjà. Pensez-vous avoir trouvé votre voie, cette fois?

J’aimerais bien rester skieuse. C’est une question difficile, on ne peut pas être sportif toute notre vie. Ensuite, je verrai. J’aimerais bien être infirmière. J’ai toujours voulu faire de la médecine.

- Qu’avez-vous pensé quand Mathilde Gremaud a manqué sa dernière figure et que le titre vous était acquis?

C’était dommage pour elle. Moi, je veux voir du bon ski, donc c’est dommage qu’elle ait manqué son switch double. Mais la prochaine fois, elle va le réussir. Et elle va me battre! (Sourire) (Le Matin)