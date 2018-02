Swiss Olympic a retenu 171 athlètes pour les JO d'hiver de Pyeongchang qui débutent vendredi. Objectif avoué de la délégation helvète: revenir de Corée du Sud avec au moins onze médailles, un total équivalent à celui de Sotchi, quatre ans auparavant.

Pourtant, selon les prédictions de l'entreprise américaine Gracenote, spécialisée dans l'analyse des données sportives, les sportifs suisses pourraient glaner 16 médailles à Pyeongchang: 4 en or, 6 en argent et en bronze. Si la prophétie s'avère exacte, la Suisse battrait son record de 15 podiums lors des JO d'hiver établi il y a 30 ans à Calgary, et se classerait septième au tableau des médailles, loin derrière la Norvège et ses 41 médailles.

Le ski alpin comme fer de lance

Avec Lara Gut, Beat Feuz, ou encore Wendy Holdener, la Suisse pourrait faire le gros de sa moisson d'or en ski alpin, prévoit Gracenote. Pour la firme américaine, les skieurs nationaux rapporteront au moins six médailles, c'est cinq de moins qu'en 1988 au Canada.

Les équipes féminine et masculine de curling, représentées par Aarau et Genève, sont aussi pressenties par Gracenote pour aller chercher la médaille d'or.

Profiter de l'absence des Russes

L'absence de nombreux sportifs russes potentiellement médaillables, en raison des affaires de dopage, va redistribuer les cartes. Plusieurs nations devraient en profiter pour récupérer une douzaine de médailles, dont la Suisse. Selon les prédictions de Gracenote, les Helvètes vont s'accaparer deux récompenses supplémentaires. Toutefois, c'est la Norvège qui sera la grande gagnante du vide laissé par les athlètes russes en récupérant théoriquement cinq médailles.

(nxp)