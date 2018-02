«Où sont les autres concurrentes?», s'exclame le commentateur de la SRF quand il voit l'Autrichienne Teresa Stadlober, jusqu'ici au duel avec la Finlandaise Krista Parmakoski pour la médaille d'argent, complètement seule sur la piste.

La jeune Autrichienne de 25 ans vient de commettre une énorme bévue. Après 20 kilomètres de course, elle se trompe de piste et parcourt donc plusieurs hectomètres supplémentaires par rapport à ses rivales. Sous les yeux médusés de son père qui commente la course en direct pour la télévision autrichienne...

Derrière l'intouchable norvégienne Marit Björgen, elle termine finalement neuvième après avoir perdu six places dans ce détour imprévu. «Je ne peux pas me l'expliquer. Je suis là depuis déjà trois semaines (...) Je n'ai plus vu de responsables (sur la piste) et j'ai simplement pensé: «M...», a-t-elle réagi au micro de la chaîne autrichienne ORF.

«Dommage d'avoir été si bête», a-t-elle rajouté auprès de SRF. Un panne inexplicable qui aura marqué cette dernière journée olympique à PyeongChang.

(Le Matin)