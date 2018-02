Mauro Caviezel et Gilles Roulin ont obtenu leur ticket pour la descente olympique programmée dimanche. Par ailleurs, Carlo Janka a lui été retenu pour l'épreuve du combiné alpin.

La sélection du Grison est on ne peut plus logique au vu des deux premiers entraînements. A deux reprises dans le top 10, Caviezel est à l'aise sur cette piste coréenne. Celle du Zurichois est nettement plus surprenante. 36e puis 17e, Gilles Roulin s'est amélioré entre les deux courses, mais il n'apparaît pas en mesure de briguer mieux qu'une place dans le top 15.

Avec Beat Feuz, cela fait trois coureurs annoncés pour la descente. Le choix du quatrième descendeur sera opéré au terme du troisième et dernier entraînement de samedi. Le dernier ticket se jouera entre Carlo Janka, Marc Gisin et Patrick Küng.

Dans le même temps, Swiss-Ski a arrêté sa sélection définitive pour le combiné alpin. Justin Murisier, Luca Aerni et Mauro Caviezel retrouveront Carlo Janka dans le portillon de départ. Quoi qu'il advienne, le Grison de 31 ans a donc réussi son pari. (Le Matin)