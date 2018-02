Ski nordique: l'interview WhatsApp de Nathalie Von Siebenthal

Samedi matin, Nathalie Von Siebenthal s'alignera sur sa première course, le skiathlon (7,5km en style classique, 7,5km en style libre). La jeune fondeuse de 23 ans a obtenu sur cette épreuve, l'an dernier, le meilleur résultat de sa carrière, une quatrième place au terme d'un sprint époustouflant, lors des championnats du monde de Lathi (Fin). Elle est en forme, elle sent la pression monter et qu'elle est aux portes d'un exploit historique.

