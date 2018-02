La Norvège pourrait bien obtenir une 14e médaille d'or. C'est en effet Henrik Kristoffersen qui mène le bal après la première manche du slalom olympique avec 0''21 de bonus sur le Suédois Andre Myhrer et 0''62 sur le Français Victor Muffat-Jeandet, alors que les Suisses sont placés avec Ramon Zenhäusern 9e et Daniel Yule 11e.

Henrik Kristoffersen dispose d'une chance en or de devenir champion olympique. En tête à l'issue de la première manche, le Norvégien a toutes les cartes en mains et un adversaire de taille en mois. Car l'impensable s'est produit. Marcel Hirscher, débarrassé de la pression avec ses deux médailles d'or du combiné et du géant, n'a pas rallié l'arrivée. Une faute rarissime chez l'Autrichien qui n'a jamais semblé véritablement dans sa manche.

Trop d'engagement pour la Salzbourgeois qui devra attendre quatre ans de plus avant de pouvoir retenter sa chance dans sa discipline de prédilection et une occasion ratée d'être le premier homme depuis Jean-Claude Killy en 1968 à décrocher trois médailles d'or dans une même Olympiade.

«J'avais déjà un mauvais sentiment à propos de cette course, je n'ai vraiment pas eu de bons entraînements ici, a-t-il reconnu en souriant avant de plaisanter. Heureusement, il y a des billets disponibles pour rentrer à la maison. Mais ces Jeux resteront pour moi parfaits et exceptionnels.» Et on peut déjà compter sur lui en 2022: «J'ai besoin d'une médaille d'or en slalom.»

Kristoffersen devra tout de même s'employer lors du second tracé puisqu'Andre Myhrer n'est qu'à 0''21, mais le Norvégien a les nerfs solides. Derrière, tout est ouvert. Entre Victor Muffat-Jeandet, 3e à 0''62, et Ramon Zenhäusern 9e à 0''94, il n'y a que 32 centièmes d'écart. Même Daniel Yule, parti pourtant avec le dossard un, n'est qu'à 54 centièmes du bronze.

Aerni très déçu

Les autres Suisses ont eu un peu plus de peine. Loic Meillard est 18e à 1''91, tandis que Luca Aerni s'est sorti sur le haut de la piste. «Je suis extrêmement déçu, a reconnu le Valaisan. J'ai essayé de partir de manière agressive, mais j'ai skié un peu rond. Je me suis dit que je devais lâcher, mais je n'ai pas su gérer le retour que j'ai eu du ski après. Ca m'a pris en arrière juste après les deux portes serrées et je n'ai pas réussi à les passer. J'imaginais cette neige un petit peu différente et je me suis fait avoir.»

Ce fut aussi l'occasion pour le skieur de Crans de tirer un bilan de ses Jeux: «Je vais garder ma courbe en géant. Je vais persévérer là-dedans. Je vais prendre le positif du géant pour garder le moral.»

