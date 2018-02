La Suisse a remporté la première édition du team event aux Jeux olympiques. L'équipe composée de Wendy Holdener, Denise Feierabend, Ramon Zenhäusern et Daniel Yule a dominé l'Autriche en finale.

On peut appeler ça une première réussie dans ce slalom parallèle par équipes. Classée parmi les candidats au podium, la Suisse a parfaitement tenu son rang pour s'adjuger l'or au terme d'une finale passionnante. Ce succès porte le sceau des deux atouts majeurs helvétiques, Wendy Holdener et Ramon Zenhäusern. Invaincus lors de leur quatre duels, la Schwytzoise et le Haut-Valaisan ont joué leur rôle de moteur.

Malgré un départ raté

Ramon Zenhäusern est apparu encore plus fort que lors de sa médaille d'argent en slalom.

