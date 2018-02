La patineuse artistique sud-coréenne Yura Min a failli terminer sa chorégraphie sur glace torse nu. Seul un élastique lui a permis de garder le haut de son costume. «Je me suis dit, "oh non..." Parce que sans cette agrafe, je savais que c'est toute ma robe qui pouvait tomber. J'étais terrifiée pendant tout le programme.»

There was a #KOR wardrobe malfunction during ice dancing #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/cRd6QKQdXF — Rob Williams (@RobTheHockeyGuy) 11 février 2018

La jeune athlète de 22 ans portait un haut rouge décolleté lorsqu'elle est entrée sur la glace lundi matin avec son partenaire Alexander Gamelin. En plein milieu de la performance, le haut s'est détaché. «A chaque fois qu'elle ramenait les épaules en avant, la robe glissait, confirme son partenaire, Alexander Gamelin sur «L'Equipe.fr». Je ne m'en suis rendu compte qu'à la moitié du programme. A un moment, elle a même dû le réajuster, ça nous a fait perdre des points. Et ce n'est pas parce qu'on patinait mal». Ils ont finalement terminé à la 9e place (sur 10 équipes)

En grande professionnelle, elle ne s'est pas laissé déconcentrer et a réussi à continuer sans erreurs majeures, bien qu'elle ait été vue en train d'essayer constamment d'ajuster son haut: «Je suis allée au bout du programme. Je savais que si je m'arrêtais en plein milieu, j'allais être pénalisée.»

Un autre couple en difficulté

That’s a suspension in the NHL pic.twitter.com/5nBBqjZ6Ed — Rob Williams (@RobTheHockeyGuy) 11 février 2018

(nxp)